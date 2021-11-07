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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Nurdan Katreler

07 Kasım 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

رسالهِٔ نور، ايمانِ بِاللّٰهڭ قرآنى برهانلرندن بو زمانده أڭ نورانيسى و أڭ قوّتليسى اولديغى تحقّق ايتدي.

Nurdan Katreler

Risale-i Nur, iman-ı billâhın Kur’ânî bürhanlarından bu zamanda en nuranîsi ve en kuvvetlisi olduğu tahakkuk etti.

Şuâlar, s. 602

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