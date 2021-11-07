Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور، ايمانِ بِاللّٰهڭ قرآنى برهانلرندن بو زمانده أڭ نورانيسى و أڭ قوّتليسى اولديغى تحقّق ايتدي. Nurdan Katreler Risale-i Nur, iman-ı billâhın Kur’ânî bürhanlarından bu zamanda en nuranîsi ve en kuvvetlisi olduğu tahakkuk etti. Şuâlar, s. 602

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