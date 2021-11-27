Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانلر كائنات سرگيسنده تشهير ايديلن غريب عجيب قدرتڭ معجزه‌لرينى گورمك و مطالعه ايتمك ايچون سلطانِ أزلى طرفندن گوندريلمش مطالعه‌جي(له‌ردر). Nurdan Katreler İnsanlar kâinat sergisinde teşhir edilen garip, acib kudretin mu’cizelerini görmek ve mütâlaa etmek için Sultan-ı Ezelî tarafından gönderilmiş mütâlaacı(lardır). Şuâlar, s. 649

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