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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Nurdan Katreler

29 Kasım 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ايمان سايه‌سنده إنسانڭ شو طار زمان و مكانى گنيش و راحت بر عالمه إنقلاب ايدر. بو بيوك عالم، بر إنسانڭ خانه‌سى گبى اولور.

 

Nurdan Katreler

İman sayesinde, insanın şu dar zaman ve mekânı geniş ve rahat bir âleme inkılâb eder. Bu büyük âlem bir insanın hanesi gibi olur.

Şuâlar, s. 649

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