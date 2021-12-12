Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قدرتڭ نشر ايتديگى مكتوبلرندن هر بر مكتوبڭ آخرنده، تقليدى قابل اولاميان اويله بر طرّه واردر كه، آنجق سلطانِ أزل و أبده خاصدر. Nurdan Katreler Kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun âhirinde, taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki, ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed’e hastır. Mesnevî-i Nuriye, s. 9

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