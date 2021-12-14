Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر شيدن چوق شيلرى ايجاد ايدوب چيقارتمق و چوق شيلرى بر شيئه تحويل ايتمك، آنجق هر شيئى خلق ايدن و هر شيئى ياپان صانعه مخصوص بر سكّه‌در. Nurdan Katreler Bir şeyden çok şeyleri icad edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek, ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan Sâni’a mahsus bir sikkedir. Mesnevî-i Nuriye, s. 10

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