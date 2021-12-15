Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات اوزرنده پارلايان سكّهِٔ إعجازه باقڭز كه، حيات ايله بر شيدن پك چوق شيلر حصوله گلير، ايجاد ايديلير. Nurdan Katreler Hayat üzerinde parlayan sikke-i i’caza bakınız ki, hayatla bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icad edilir. Mesnevî-i Nuriye, s. 10

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