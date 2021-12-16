Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر ذيحياتى خلق ايتمك، بتون كائناتى يدِ تصرّفنه آلان جنابِ حقدن ماعدا هيچ بر شيئه إسناد ايديله‌مز. Nurdan Katreler Bir zîhayatı halk etmek, bütün kâinatı yed-i tasarrufuna alan Cenab-ı Hak’tan maada hiçbir şeye isnad edilemez. Mesnevî-i Nuriye, s. 10

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