Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مخلوقاته، بِالخاصّه حيواناته تقسيم ايديلن رزقلره دقّت لازمدر كه، بو رزق وقتِ معيّننده يتيشير، وقتِ إحتياجده سَوق ايديلير. Nurdan Katreler Mahlûkata, bilhassa hayvanata taksim edilen rızıklara dikkat lâzımdır ki, bu rızık vakt-i muayyeninde yetişir, vakt-i ihtiyaçta sevk edilir. Mesnevî-i Nuriye, s. 14

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