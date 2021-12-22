Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كثرت وحدته إسناد ايديلمديگى تقديرده، وحدتى كثرته إسناد ايتمك مجبوريتى حاصل اولور. Nurdan Katreler Kesret vahdete isnad edilmediği takdirde, vahdeti kesrete isnad etmek mecburiyeti hâsıl olur. Mesnevî-i Nuriye, s. 15

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