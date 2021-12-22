"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Nurdan Katreler

22 Aralık 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

كثرت وحدته إسناد ايديلمديگى تقديرده، وحدتى كثرته إسناد ايتمك مجبوريتى حاصل اولور.

 

Nurdan Katreler

Kesret vahdete isnad edilmediği takdirde, vahdeti kesrete isnad etmek mecburiyeti hâsıl olur.

Mesnevî-i Nuriye, s. 15

 

 

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Örtülü faiz artışında fatura yine vatandaşa

    Artık faize faiz denilmeyecek

    Son 24 saatte 19859 vaka gözlemlenirken 187 kişi vefat etti

    Galatasaray, Adana'dan da eli boş döndü

    Hava sıcaklıkları hafta sonunda artacak

    Trabzonspor'da yüzler gülüyor

    Fiyatlar da düşecek mi?

    Taştan ölesiye korkuyorlar

    Faiz AB’de sıfır

    2018’den sonra faiz ödemesi 3 kat arttı

    Sorunun temeli güven

    AKP iktidarında faize 1 trilyon 274 milyar lira

    Yeni yıl zamları

    Dolarizasyon

    Kabil'de ABD karşıtı gösteri

    ABD'de omicron kaynaklı ilk ölüm

    Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı

    1733 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

    Ali Babacan ekonomideki son gelişmeleri yorumladı

    "2022 salgını bitirdiğimiz yıl olmalı"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplumdaki arayış ve muhalefetin görevi
    Cevher İLHAN

    Yeni “döviz ve faiz oyunu”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din perdesi altında yapılan saldırılar
    Genel

    Örtülü faiz artışında fatura yine vatandaşa
    Ahmet BATTAL

    İhtiyaç kredisi meselesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Sıra, kulak tıkayanlar da mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Biz de okuyoruz!” diyenler
    Kamil TEKİN

    Herkese sesleniyorum
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hayat muhasebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.