Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّڭ ذاتنده شريكى اولماديغى گبى–چونكه إنتظام بوزولور، عالم فساده گيدر– فعلنده ده شريكى يوقدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hakkın zatında şeriki olmadığı gibi –çünkü intizam bozulur, âlem fesada gider– fiilinde de şeriki yoktur. Mesnevî-i Nuriye, s. 16

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