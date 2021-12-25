Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شى ذاتنده، حقيقتنده ثابت اولان عجز و فقرڭ لسانِ حاليله، صانعڭ وجوبِ وجودينى إعلان ايدر. Nurdan Katreler Her şey zatında, hakikatinde sabit olan acz ve fakrın lisan-ı haliyle, Sâni’in vücub-u vücudunu ilân eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 17

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