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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Nurdan Katreler

26 Aralık 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

جنابِ حقّڭ ذاتنده شريكى اولماديغى گبى–چونكه إنتظام بوزولور، عالم فساده گيدر– فعلنده ده شريكى يوقدر.

Nurdan Katreler

Cenab-ı Hakkın zatında şeriki olmadığı gibi –çünkü intizam bozulur, âlem fesada gider– fiilinde de şeriki yoktur.

Mesnevî-i Nuriye, s. 16

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