Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نظر ايله نيّت، ماهيتِ أشيايى تغيير ايدر؛ گناهى ثوابه، ثوابى گناهه قلب ايدر. Nurdan Katreler Nazar ile niyet mahiyet-i eşyayı tağyir eder; günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Mesnevî-i Nuriye, s. 44

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