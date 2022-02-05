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5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Nurdan Katreler

05 Şubat 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

مادّياته أسباب حسابيله باقيليرسه جهالتدر، اللّٰه حسابيله اولورسه معرفتِ إلٰهيه‌در.

Nurdan Katreler

Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir, Allah hesabıyla olursa marifet-i İlâhiyedir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 44

 

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