Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادّياته أسباب حسابيله باقيليرسه جهالتدر، اللّٰه حسابيله اولورسه معرفتِ إلٰهيه‌در. Nurdan Katreler Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir, Allah hesabıyla olursa marifet-i İlâhiyedir. Mesnevî-i Nuriye, s. 44

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