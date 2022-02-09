Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أرباب توهّم ايديلن أسباب يدِ قدرتنه بر پرده اولان ربِّ واحده تسليميت، فردوسى بر وضعيتدر. Nurdan Katreler Erbab tevehhüm edilen esbab yed-i kudretine bir perde olan Rabb-i Vâhid’e teslimiyet, firdevsî bir vaziyettir. Mesnevî-i Nuriye, s. 45

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