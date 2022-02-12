Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كون و وجودده مؤثّرِ حقيقى، آنجق قدرتى غيرِ متناهى بر خالقِ قديردر،؛ أسباب ايسه بهانه‌لردر، وسائط ده پرده‌لردر. Nurdan Katreler Kevn ve vücutta müessir-i hakikî, ancak kudreti gayr-i mütenâhî bir Hâlık-ı Kadîr’dir; esbab ise bahanelerdir, vesait de perdelerdir. Mesnevî-i Nuriye, s. 50

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