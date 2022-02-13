Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اويله بر فرقانِ حكيمدر كه، مظهرِ وحى اولان رسوللرجه، محضِ وحيدر، أهلِ كشف و إلهامجه عينِ هدايتدر، معدنِ ايمان و مجمعِ حقائقدر. Nurdan Katreler Öyle bir Furkan-ı Hakîm’dir ki, mazhar-ı vahiy olan resullerce mahz-ı vahiydir, ehl-i keşif ve ilhamca ayn-ı hidayettir, maden-i iman ve mecma-ı hakaiktir. Mesnevî-i Nuriye, s. 46

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