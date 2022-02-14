Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر وجود كمالى ايستر، كمال ده ثبوتى إقتضا ايدر. اويله ايسه وجودڭ وجودى كمال ايله‌در؛ كمالڭ كمالى ده دوام ايله اولور. Nurdan Katreler Vücud kemali ister, kemal de sübutu iktiza eder. Öyle ise vücudun vücudu kemal iledir; kemalin kemali de devam ile olur. Mesnevî-i Nuriye, s. 53

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