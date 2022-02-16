Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر واجبِ سرمدى، كاملِ مطلق وار كه، ممكناتڭ بتون كمالاتى، اونڭ نورِ كمالنڭ جلوه‌لرينه برر گولگه‌در. Nurdan Katreler Bir Vâcib-i Sermedî, Kâmil-i Mutlak var ki, mümkinatın bütün kemâlâtı, Onun nur-u kemalinin cilvelerine birer gölgedir. Mesnevî-i Nuriye, s. 53

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