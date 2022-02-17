Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات بتون أوصافِ كماليه ايله متّصف بر خالقڭ وجوبِ وجود و وحدتنه دلالت و شهادت ايدر. Nurdan Katreler Kâinat bütün evsaf-ı kemaliye ile muttasıf bir Hâlık’ın vücub-u vücud ve vahdetine delâlet ve şehadet eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 53

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