Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أعماله گوونمك عُجبدر، إنسانى ضلالته آتار. چونكه إنسانڭ ياپديغى كمالات و اييلكلرده حقّى يوقدر، ملكى دگلدر، اونلره گووه‌نه‌مز. Nurdan Katreler A’male güvenmek ucbdur, insanı dalâlete atar. Çünkü insanın yaptığı kemâlât ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir, onlara güvenemez. Mesnevî-i Nuriye, s. 55

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