Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ وجودى و جسدى بيله اونڭ دگلدر. چونكه كنديسنڭ أثرِ صنعتى دگلدر. او وجودى يولده بولمش، لقيطه اولارق تملّك ده ايتمش دگلدر. Nurdan Katreler İnsanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eser-i sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakîta olarak temellük de etmiş değildir. Mesnevî-i Nuriye, s. 55

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