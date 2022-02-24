Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أفعالِ إختياريه ناميله كنديسنه مال ظن ايتديگى أفعالڭ، أكل-شرب گبى أڭ عادى بر فعلڭ حصولنده، يوز جزئندن آنجق بر جزئى إنسانه عائددر. Nurdan Katreler Ef’al-i ihtiyâriye namıyla kendisine mal zannettiği ef’alin, ekl-şürb gibi en âdi bir fiilin husulünde, yüz cüz’ünden ancak bir cüz’ü insana aittir. Mesnevî-i Nuriye, s. 55

Okunma Sayısı: 114

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.