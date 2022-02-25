Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أگر غرور سائقه‌سيله باشقه‌لرڭ كمالاتنه تنزّل ايتمه‌يوب، كندى كمالاتنى كافى و يوكسك گورورسه، او إنسان ناقصدر. Nurdan Katreler Eğer gurur sâikasıyla başkaların kemâlâtına tenezzül etmeyip, kendi kemâlâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan nâkıstır. Mesnevî-i Nuriye, s. 56

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