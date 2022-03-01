Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق طرفندن إنسانلره ويريلن بنلك و حرّيت، الوهيت صفتلرينى فهم ايتمك اوزره بر واحدِ قياسى وظيفه‌سنى گورويور. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, ulûhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere bir vâhid-i kıyasî vazifesini görüyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 57

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