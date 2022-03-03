Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتڭ اوزاق چوللرينه گيدوب صانعڭ إثباتنه دليللر طوپلامغه إحتياج يوقدر. بر قولبه‌جك حكمنده بولونان ايچريسنده اوطورديغڭ جسم قفسنه باق! Nurdan Katreler Kâinatın uzak çöllerine gidip Sâni’in ispatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulübecik hükmünde bulunan, içerisinde oturduğun cisim kafesine bak. Mesnevî-i Nuriye, s. 58

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