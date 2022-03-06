Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مؤمنڭ روحنده عداوت، كين، وحشت يوقدر؛ أڭ بيوك بر دشمنيله، بر نوع قارداشلغى واردر. Nurdan Katreler Mü’minin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur; en büyük bir düşmanıyla, bir nevi kardeşliği vardır. Mesnevî-i Nuriye, s. 58

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