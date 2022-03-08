Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر باطل تملّك دعواسندن واز گچ. چونكه او تملّك دعواسى، إنسانى پك أليم ألملره معروض بيراقير. Nurdan Katreler Bâtıl temellük davasından vazgeç. Çünkü o temellük davası, insanı pek elîm elemlere maruz bırakır. Mesnevî-i Nuriye, s. 58

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