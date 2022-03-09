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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Nurdan Katreler

09 Mart 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

كافر، دنياده حسناتنڭ مكافاتنى فى الجمله گورور؛ مؤمن ايسه سيّئاتنڭ جزاسنى گورور.

Nurdan Katreler

Kâfir, dünyada hasenâtının mükâfatını filcümle görür; mü’min ise seyyiatının cezasını görür.

Mesnevî-i Nuriye, s. 59

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