Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كافر، دنياده حسناتنڭ مكافاتنى فى الجمله گورور؛ مؤمن ايسه سيّئاتنڭ جزاسنى گورور. Nurdan Katreler Kâfir, dünyada hasenâtının mükâfatını filcümle görür; mü’min ise seyyiatının cezasını görür. Mesnevî-i Nuriye, s. 59

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