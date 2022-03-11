Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قلب ايله روحڭ خسته‌لغى نسبتنده فلسفه علملرينه مَيل و محبّت زياده اولور. Nurdan Katreler Kalp ile ruhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. Mesnevî-i Nuriye, s. 59

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