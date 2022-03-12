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12 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Nurdan Katreler

12 Mart 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

نيّت اويله بر خاصيته مالكدر كه، عادتلرى، حركتلرى عبادته چويرن پك عجيب بر إكسير و بر مايه‌در.

Nurdan Katreler

Niyet öyle bir hâsiyete mâliktir ki, âdetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acib bir iksir ve bir mâyedir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 59

 

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