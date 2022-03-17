Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتڭ صانعه اولان دلالتى، كندى نفسنه اولان دلالتندن داها واضح، داها ظاهر، داها أولادر. Nurdan Katreler Kâinatın Sâni’a olan delâleti, kendi nefsine olan delâletinden daha vâzıh, daha zâhir, daha evlâdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 61

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