Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر سنّت ويا بر حدِّ شرعى، ظلمتلى ضلالت يوللرنده گونش گبى پارلايور. Nurdan Katreler Her bir sünnet veya bir hadd-i şer’î, zulmetli dalâlet yollarında güneş gibi parlıyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 65

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