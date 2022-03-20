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20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

20 Mart 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هر بر سنّت ويا بر حدِّ شرعى، ظلمتلى ضلالت يوللرنده گونش گبى پارلايور.

Nurdan Katreler

Her bir sünnet veya bir hadd-i şer’î, zulmetli dalâlet yollarında güneş gibi parlıyor.

Mesnevî-i Nuriye, s. 65

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