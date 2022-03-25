Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رزق ديديگمز، ايكى قسمدر: حقيقى رزق، مجازى رزق؛ يعنى ضرورى وار، غيرِ ضرورى وار. آيتله تعهّد آلتنه آلينان، ضرورى قسميدر. Nurdan Katreler Rızık dediğimiz, iki kısımdır: Hakikî rızık, mecazî rızık; yani zarurî var, gayr-i zarurî var. Ayetle taahhüt altına alınan, zarurî kısmıdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 62

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