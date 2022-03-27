Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ دلالتيله بولديغم يوله گيتمك ايسته‌ين ايچون و اوڭا او يولى گوزلجه تعريف ايتمك ايچون رسالهٔ نور كلّياتى گوزل بر تعريفجيدر. Nurdan Katreler Kur’ân’ın delâletiyle bulduğum yola gitmek isteyen için ve ona o yolu güzelce tarif etmek için Risale-i Nur Külliyatı güzel bir tarifçidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 71

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