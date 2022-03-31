Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شهرت عينِ ريادر و قلبى ئولديرن زهرلى بر بالدر و إنسانى إنسانلره عبد و كوله ياپار. Nurdan Katreler Şöhret ayn-ı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır ve insanı insanlara abd ve köle yapar. Mesnevî-i Nuriye, s. 72

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