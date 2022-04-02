Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قواعدِ اصوليه‌دندر كه، بر مسئله حقّنده إثبات ايدنڭ سوزى نفى ايدنڭ سوزينه مرجّحدر. Nurdan Katreler Kavâid-i usûliyedendir ki, bir mesele hakkında ispat edenin sözü nefyedenin sözüne müreccahtır. Mesnevî-i Nuriye, s. 73

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