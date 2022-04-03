Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر پيغمبريمزڭ (عصم) بدايتِ حياتنه مادّى، سطحى، صورى بر نظر ايله باقان بر آدم شخصيتِ معنويه‌سنى إدراك ايده‌مز. Nurdan Katreler Peygamberimizin (asm) bidayet-i hayatına maddî, sathî, sûrî bir nazar ile bakan bir adam, şahsiyet-i maneviyesini idrak edemez. Mesnevî-i Nuriye, s. 75

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