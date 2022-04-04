Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نبىِّ ذيشان (عصم) تجلّياتِ إلٰهيه‌يه مظهر و معكسدر، مصدر و منبع دگلدر. Nurdan Katreler Nebî-i Zîşan (asm) tecelliyat-ı İlâhîye mazhar ve ma’kestir, masdar ve menba değildir. Mesnevî-i Nuriye, s. 75

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