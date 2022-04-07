Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر توحيد و عبادتده لازم اولديغى گبى، دعا ايدن كيمسه ده، قلبنده طولاشان آرزو و ايستكلرينى "جنابِ حق ايشيتير" دييوب، قادر اولديغنه إعتقاد ايتمليدر. Nurdan Katreler Tevhid ve ibadette lâzım olduğu gibi; dua eden kimse de, kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini, “Cenab-ı Hak işitir” deyip, kàdir olduğuna itikad etmelidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 75

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