Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، أگر أنانيت يولنى تعقيب ايدرسه، چشيد چشيد ألم و عذابلره محل اولمغه مستحقدر. Nurdan Katreler İnsan, eğer enaniyet yolunu takip ederse, çeşit çeşit elem ve azaplara mahal olmaya müstahaktır. Mesnevî-i Nuriye, s. 76

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