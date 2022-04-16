Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات، وجود و نورڭ، طيشلرى گبى ايچلرى ده شفّاف اولديغندن، كثيف پرده‌لر حكمنده اولان أسباب وضع ايديلمه‌مشدر. Nurdan Katreler Hayat, vücud ve nurun, dışları gibi, içleri de şeffaf olduğundan, kesif perdeler hükmünde olan esbab vaz’ edilmemiştir. Mesnevî-i Nuriye, s. 81

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.