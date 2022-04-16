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16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Nurdan Katreler

16 Nisan 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

حيات، وجود و نورڭ، طيشلرى گبى ايچلرى ده شفّاف اولديغندن، كثيف پرده‌لر حكمنده اولان أسباب وضع ايديلمه‌مشدر.

Nurdan Katreler

Hayat, vücud ve nurun, dışları gibi, içleri de şeffaf olduğundan, kesif perdeler hükmünde olan esbab vaz’ edilmemiştir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 81

Okunma Sayısı: 99
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