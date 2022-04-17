"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

17 Nisan 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآنڭ إعجازى تحريفنه بر سددر. أوت، مادام قرآن معجزه‌در؛ بشر اونڭ تقليدينى ياپاماز.

Nurdan Katreler

Kur’ân’ın i’cazı tahrifine bir seddir. Evet, madem Kur’ân mu’cizedir; beşer onun taklidini yapamaz.

Mesnevî-i Nuriye, s. 83

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akaryakıt zamları durmuyor

    Asla susmayacağız

    'Çıldırmak üzereyiz'

    Fenerbahçe'den son 9 maçta 8. galibiyet

    İzmir’de Ramazan Risalesi hediye edildi

    Kaybedeceğini görürse aday olmayacak

    ''6 liderin tarihî sorumluluğu var''

    Esnaf düğün sezonundan umutlu

    Prof. Dr. Özlü: Açık havada maskenin bir anlamı kalmadı

    ''Hata yapma şansımız yok'

    Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın önünde

    Zelenskiy: Savaşta 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı asker öldü

    Haberden tasarruf olur mu?

    ''Dünyada en yüksek faize mahkûm ettiler''

    ''Enflasyon farkı aylık ödensin''

    Hem Kur’an öğreniyorlar, hem Risale okuyorlar

    İzmirli hanımlar Bediüzzaman’ı yâd etti

    İsrail’i Mescid-i Aksa’dan çıkarın

    Putin, Muhammed bin Selman ile görüştü

    Rus ordusunun kayıpları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Genel

    Kaybedeceğini görürse aday olmayacak
    Genel

    Akaryakıt zamları durmuyor
    Mehmet KARA

    9 saat unutulan yanlış atama!
    Orhan Ali YILMAZ

    “Aklım”daki Cevaplar...
    Genel

    'Çıldırmak üzereyiz'
    Genel

    ''6 liderin tarihî sorumluluğu var''
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Asla susmayacağız
    Muhammed Yusuf Akbaş

    ‘Kırmızı kart’ göstermenin zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.