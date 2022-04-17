Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ إعجازى تحريفنه بر سددر. أوت، مادام قرآن معجزه‌در؛ بشر اونڭ تقليدينى ياپاماز. Nurdan Katreler Kur’ân’ın i’cazı tahrifine bir seddir. Evet, madem Kur’ân mu’cizedir; beşer onun taklidini yapamaz. Mesnevî-i Nuriye, s. 83

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