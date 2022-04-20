Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنّ و إنسڭ أڭ چوق عصيانلرينى، أڭ شديد طغيانلرينى، أڭ عظيم كفرانلرينى توليد ايدن شويله بروضعيتلريدر كه نعمت ايچنده إنعامى گورمييورلر. Nurdan Katreler Cin ve insin en çok isyanlarını, en şedid tuğyanlarını, en azîm küfranlarını tevlid eden şöyle bir vaziyetleridir ki, nimet içinde in’amı görmüyorlar. Mesnevî-i Nuriye, s. 83

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