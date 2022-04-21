Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أنبيانڭ أكثرى شرقده و حكمانڭ أغلبى غربده گلمه‌سى قدرِ أزلينڭ بر رمزيدر كه، شرقى آياغه قالديره‌جق دين و قلبدر، عقل و فلسفه دگل. Nurdan Katreler Enbiyanın ekseri Şarkta ve hükemanın ağlebi garbda gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir, akıl ve felsefe değil. Mesnevî-i Nuriye, s. 88

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