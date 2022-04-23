Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زمان جماعت زمانيدر. جماعتڭ روحى اولان شخصِ معنوى داها متيندر. Nurdan Katreler Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî daha metindir. Mesnevî-i Nuriye, s. 89

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