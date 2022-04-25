Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جماعتڭ روحى اولان شخصِ معنوى، أگر مستقيم اولسه، زياده پارلاق و كامل اولور؛ أگر فنا اولسه، پك چوق فنا اولور. Nurdan Katreler Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî, eğer müstakim olsa, ziyade parlak ve kâmil olur; eğer fena olsa, pek çok fena olur. Mesnevî-i Nuriye, s. 89

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