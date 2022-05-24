Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عصبيتِ جاهليه، بربرينه تساند ايدوب يارديم ايدن غفلت، ضلالت، ريا و ظلمتدن مركّب بر معجوندر. Nurdan Katreler Asabiyet-i Cahiliye, birbirine tesanüd edip yardım eden, gaflet, dalâlet, riya ve zulmetten mürekkeb bir macundur. Mesnevî-i Nuriye, s. 99

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