Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أجنبيلردن آلينان مادّى بيلگيلر، صنعت و ترقّياته عائد ايسه لازمدر، سفاهته دائر ايسه مضردر. Nurdan Katreler Ecnebilerden alınan maddî bilgiler, sanat ve terakkiyata ait ise lâzımdır, sefahete dair ise muzırdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 102

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