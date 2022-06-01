Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جسدڭ گنج ايكن لطيف، ظريف و گوزل گُل چيچگنه بڭزرسه ده، إختيارلغنده قورو و اويوشمش قيش چيچگنه بڭزر و تحوّل ايدر. Nurdan Katreler Cesedin genç iken latif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de, ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tahavvül eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 105

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